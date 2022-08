Rift of the Necrodancer è uno spin-off di Crypt of the Necrodancer ma in stile Guitar Hero

All'inizio di questo mese, Brace Yourselves Games, lo sviluppatore dietro Crypt of the Necrodancer, ha annunciato che il gioco base avrebbe ricevuto una nuova espansione, Syncrony, dopo cinque anni senza nuovi contenuti. Insieme all'annuncio di questa espansione, hanno lasciato intendere che lo studio stava lavorando a un nuovo gioco della serie, che poteva anche essere un sequel.

Rift of the Necrodancer, questo il nome del prossimo titolo dello studio, è finito per essere uno spin-off, ma mantiene Cadence, la stessa protagonista. Ora, per l'occasione possiamo dare uno sguardo anche ad un primo video gameplay che ci mostra le meccaniche di gioco.

Nel trailer che potete visionare qui sotto possiamo vedere che il titolo lascia un po' da parte lo stile dungeon crawling del gioco originale e Cadence of Hyrule per creare incontri con i nemici che si svolgono in una timeline in stile Guitar Hero. Al momento non sappiamo molto di più sul gioco, al di là del fatto che la sua pagina ufficiale è già disponibile su Steam.

The NecroDancer's back in a brand new rhythm game spinoff, featuring a whole new look, modern setting, and soundtrack! 🎸🎶



Help Cadence rhythmically repair rifts and fight foes via a variety of new game modes! 💀🎵 pic.twitter.com/MS6SXyjPOk — RIFT OF THE NECRODANCER 🎸 (@NecroDancerGame) August 24, 2022

Il trailer ci mostra tre diverse modalità: una run con i boss, in cui ne affronteremo diversi in battaglie ritmiche, una modalità contro i nemici e alcuni piccoli minigiochi.

Fonte: Eurogamer