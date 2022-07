Rumbleverse, il battle royale dei creatori di Killer Instinct ha una data di uscita

Dopo molteplici beta e un rinvio, Iron Galaxy Studios ha confermato che i giocatori potranno tornare a Grapital City in Rumbleverse il prossimo mese.

Il free-to-play Rumbleverse verrà lanciato l'11 agosto su console e PC, una data confermata sia dallo sviluppatore Iron Galaxy che dall'editore Epic Games, con la prima stagione di nuovi contenuti prevista per l'inizio una settimana dopo, il 18 agosto.

Rumbleverse è stato annunciato per la prima volta ai The Game Awards lo scorso dicembre con una data di lancio iniziale del 15 febbraio, ma il gioco è stato rinviato subito dopo. Iron Galaxy ed Epic Games hanno effettuato numerosi stress test dal suo reveal, il primo tenutosi il 22 febbraio e il più recente dall'8 al 10 luglio.

Per chi non lo sapesse si tratta di un battle royale da 40 giocatori in cui i giocatori assumono il ruolo di wrestler professionisti su misura che combattono in tutta Grapital City. I lottatori possono trovare armi come pipistrelli e sedie pieghevoli, scalare grattacieli in tutta la città ed eseguire mosse ad alto impatto dalla cima degli edifici alle strade sottostanti.

Rumbleverse verrà lanciato l'11 agosto su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite l'Epic Games Store. Il gioco supporterà cross-play e cross-progression al lancio.

Fonte: Rock Paper Shotgun