Giochi in Uscita Agosto 2022

Il torrido caldo estivo ci accompagna in un altro mese di conferenze e di uscite da tenere d'occhio. Agosto è infatti il mese della Gamescom e anche se la kermesse tedesca non dovesse rivelarsi stupefacente o da strapparsi i capelli, ci saranno tanti giochi a tenerci compagnia su tutte le piattaforme, in attesa che arrivi la fine dell'anno e i mesi tipicamente ricchissimi di uscite.

Come sempre sviluppatori e publisher non vanno in vacanza regalandoci più di un nome di spicco. Il Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, per esempio, si prepara a invadere anche l'universo PC portando avanti quella che sta sempre più diventando una prassi consolidata: PlayStation è sempre più attenta al panorama master race e alla possibilità di raggiungere nuovi fan rimpinguando i dati di vendita e le entrate.

Intanto Saints Row torna con un reboot che dirà molto sulle ambizioni dell'intera IP, lontana dalle scene con un capitolo completamente inedito da quasi 10 anni. Con GTA 6 ancora molto lontano (a meno di sorprese) Volition potrebbe attirare un pubblico più ampio della norma. Poi ci sono quei geniacci di Devolver pronti a lanciare l'ennesima chicca capace di coniugare stile e divertimento e da questi punti di vista Cult of the Lamb sembra aver già fatto centro.

Per la potenziale perla nascosta del mese, Eurogamer consiglia: Cursed to Golf! Golf e roguelite in una formula ricca di poteri incredibili e meccaniche di gameplay capaci di stravolgere le regole del gioco.

Avete mai visto il film Autopsy con l'Emile Hirsch di Into the Wild? No? Allora questa è l'occasione perfetta per dargli un'occhiata. Non solo perché è un buonissimo horror/thriller ma anche perché per molti versi The Mortuary Assistant sembra la sua versione videoludica. L'obitorio di River Fields ha bisogno di noi ma quella che avrebbe dovuto essere una normale notte di lavoro tra corpi da ripulire e imbalsamare assume improvvisamente una inquietante connotazione soprannaturale tra demoni, rituali e anime a rischio dannazione. Simulazione, horror in prima persona e anima story driven danno vita a un titolo da tenere d'occhio.

La Guerra Fredda è al centro di un'avventura narrativa che si ispira a grandi esponenti del genere come Firewatch e What Remains of Edith Finch e che calca la mano sull'importanza delle emozioni e delle scelte. In South of the Circle amore, carriera, passato e presente si intrecciano mentre vestiamo i panni di Peter, uno studioso di Cambridge che dopo un atterraggio di fortuna si ritrova disperso in Antartide. Ci sono promesse e ricordi che non ci abbandonano mai, scopriteli nella recensione di South of the Circle .

Per quanto diversa da Devolver, Annapurna Interactive è diventata a suo modo una sorta di certezza tra le produzioni medio/piccole. Una specie di marchio di qualità o quanto meno di profondità e spesso introspezione fuori dal comune. Hindsight è stato presentato praticamente a ridosso dell'uscita e va tenuto d'occhio anche perché si tratta della nuova opera di Joel McDonald, papà dell'apprezzato Prune. Un gioco narrativo in cui gli oggetti di tutti i giorni, anche quelli apparentemente meno importanti, sono in grado di aprire delle finestre sul passato permettendoci di sbirciare in ricordi lontani ma anche di carpire qualche indizio del futuro che deve ancora verificarsi. È la storia di una donna che ritorna nella casa di infanza per riscoprire ricordi e sogni dimenticati. Cosa porterete con voi? E cosa abbandonerete strada facendo?

Far west, soprannaturale e strategia "alla XCOM" sono gli ingredienti base di Hard West 2 , sequel piuttosto inaspettato di un gioco che nonostante alcune imperfezioni è riuscito a lasciare il segno all'interno del genere. Al comando di una banda di criminali capitanati dal fuorilegge Gin Carter avremo il complicatissimo compito di assaltare il leggendario Treno Fantasma affidandoci a proiettili, magia e abilità soprannaturali. Tra carte rare e misteriose capaci di regalarci abilità speciali tutte da scoprire e scelte che potrebbero salvarci la pellaccia o condannarci a una battaglia all'ultimo sangue, Hard West 2 è un gioco interessante che abbiate o meno giocato il primo capitolo e che ha le carte in regola per appassionare tanto i fan della strategia quanto quelli del particolare mix tra western e soprannaturale. Ecco la nostra recensione di Hard West 2 !

Il Lucas Pope che più recentemente si è fatto apprezzare grazie a Return of the Obra Dinn si è inizialmente fatto conoscere grazie all'originale e ispirato Papers, Please e proprio questo suo primo gioco è in arrivo su mobile a ben nove anni di distanza dall'uscita originale. Nella fittizia e distopica Arstotzka avremo il compito di lavorare al presidio di frontiera controllando i documenti di tutti gli immigrati e facendo attenzione a contrabbandieri, spie e terroristi infiltrati tra la gente comune. Le nostre azioni cambieranno la vita di più di uno sconosciuto, la nostra, quella della nostra famiglia e anche quella della nostra gloriosa madrepatria. Un capolavoro da riscoprire nella recensione di Papers, Please .

Evidentemente SEGA e Two Point Studios ci hanno preso gusto e dopo Two Point Hospital è nata l'idea di dare vita a una sorta di franchise capace di toccare ambiti e situazioni diverse. È con questo spirito che nasce questo Two Point Campus , un gestionale in cui potremo dare vita all'università dei nostri sogni, organizzando nei minimi dettagli la "vita" delle strutture del personale e dei corsi più assurdi e impensabili...magia compresa! Non ci resta che dare vita alla nostra personalissima Hogwarts o perché no al campus tecnologicamente più avanzato mai ideato. Una perla del genere da scoprire nella recensione di Two Point Campus .

Presentato al Future Games Show con un trailer colorato e stilisticamente piuttosto convincente, Lost in Play è un'avventura spensierata e ricca di enigmi che si presenta come una sorta di cartone animato che incontra un videogioco. Toto e Gal si imbarcano in un viaggio tra realtà e fantasia per ritrovare la via di casa e si troveranno di fronte tante creature strambe e affascinanti oltre a misteri, rompicapo e mini-giochi. In Lost in Play l'immaginazione prende vita ispirandosi a show come Gravity Falls, Hilda e Over the Garden Wall - Avventura nella foresta dei misteri.

11 agosto

Cult of the Lamb (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One)

Rumbleverse (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Devolver Digital ci regala un'altra potenziale perla deliziosa dal punto di vista visivo e intrigante a livello di puro concept. Siamo un agnello posseduto salvato da uno sconosciuto tanto misterioso quanto coraggioso che ci chiede di ripagare il nostro debito creando un culto in suo nome. In Cult of the Lamb le fasi action in cui esploreremo dungeon generati proceduralmente e in cui elimineremo i miscredenti e gli eretici si intrecciano alla crescita della nostra setta con delle fasi gestionali che ci regalano la possibilità di sbloccare tante nuove strutture e accrescere a dismisura i nostri poteri. La strada per diventare il potente dio agnello è tracciata e parte dal nostro provato in anteprima di Cult of the Lamb.

I co-creatori dell'ultimo Killer Instinct, Iron Galaxy Studios, hanno deciso di imbarcarsi nella non semplice impresa di creare un battle royale diverso dal solito e incentrato su un'anima radicata proprio nel genere dei picchiaduro. Rumbleverse deve affrontare la difficilissima battaglia per ritagliarsi un posticino al sole in questo genere così affollato dove parecchi free-to-play hanno dovuto alzare bandiera bianca. Il gameplay più vicino ai tecnicismi dei picchiaduro e il sostegno di Epic Games in qualità di publisher basteranno per fare la differenza?