SNK è quasi interamente proprietà del principe saudita Mohammed bin Salman

SNK Corporation, lo sviluppatore di giochi come Metal Slug e Fatal Fury, è ora quasi interamente di proprietà di una sussidiaria della fondazione del principe ereditario saudita. La Electronic Gaming Development Company (EGDC), di proprietà della Fondazione Mohammed bin Salman (Fondazione MiSK), detiene il 96,18% delle azioni di SNK.

Ciò fa seguito a "un investimento strategico" annunciato nel novembre 2020, in cui MiSK Foundation ha acquisito una partecipazione "iniziale" del 33,3% in SNK. Al tempo, la MiSK Foundation aveva indicato che prevedeva di acquisire una quota del 51% in SNK, ma sembra che abbia deciso di acquistare una quota molto più ampia.

"L'investimento della Fondazione Mohammed bin Salman nella società giapponese SNK rafforza il suo continuo impegno verso i suoi obiettivi di responsabilizzare uomini e donne sauditi attraverso la costruzione di partenariati economici, nell'ambito della strategia aggiornata della Fondazione per massimizzare l'impatto positivo sull'emancipazione dei giovani", ha detto MiSK Foundation nel comunicato stampa. "La decisione migliorerà anche le solide capacità di SNK, che ha molte proprietà intellettuali innovative nel settore dei giochi con un reale potenziale di sviluppo in futuro, in linea con la crescita prevista con l'industria dei giochi elettronici".

Di recente, l'Arabia Saudita ha fatto grandi investimenti nel settore dei videogiochi. Bloomberg ha riferito a febbraio che il Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita ha acquisito partecipazioni di oltre il 5% sia in Capcom che in Nexon, partecipazioni che, insieme, valgono più di 1 miliardo di dollari. PIF ha anche investito oltre 3,3 miliardi di dollari per acquistare azioni di Activision Blizzard (che dovrebbe essere acquisita da Microsoft), EA e Take-Two nel quarto trimestre del 2020, secondo quanto riferito da Al Jazeera nel febbraio 2021.

Fonte: The Verge.