Square Enix ha venduto Crystal Dynamics ed Eidos Montreal? Daniel Ahmad spiega perché

L'ultima notizia che ha fatto il giro del mondo è sicuramente la vendita della parte occidentale di Square Enix ad Embracer Group: l'azienda svedese ha acquisito infatti Eidos Montreal, Square Enix Montreal e Crystal Dynamics per un totale di 300 milioni di dollari. Ma la domanda che sorge spontanea è: perché Square Enix ha venduto?

Ci viene in aiuto l'analista Daniel Ahmad il quale attraverso Twitter ha stilato una serie di punti piuttosto interessanti a riguardo. "La vendita in sé non è una sorpresa, dal momento che Square Enix desiderava sbarazzarsi dei suoi studi occidentali da tempo" afferma l'analista. Il motivo non è altro che la conclusione a cui i giapponesi stanno arrivando da diversi anni fiscali: i giochi occidentali sotto la loro ala si comportano commercialmente "al di sotto delle aspettative".

A ciò si aggiunge il fatto che Square Enix ha trovato la sua vena maggiore in produzioni prettamente giapponesi, con il franchise di Final Fantasy al timone. È anche riuscita a monetizzare in modo massiccio titoli multiplayer online e per smartphone, che nei prossimi anni li porterà a concentrarsi sull'implementazione di contenuti NFT e cloud.

The short of it:



- SE Western Studios have underperformed over numerous titles

- Its biggest growth areas in the past year have been from JP studios (Smartphones / MMO)

- SE was looking to offload Western studios for a while

- Embracer is paying the full amount upon completion