Switch domina in Giappone, buone le vendite di PS5 e Xbox Series S

Il successo di Nintendo Switch è di livello globale ma in Giappone la console ibrida sembra proprio non avere rivali.

Stando alle ultime classifiche di vendita giapponesi, Switch ha piazzato nell'ultima settimana 176.592 unità, dato che riguarda Switch, Switch Lite e Switch modello Oled.

Buone anche le vendite di PS5 e di Xbox Series S, la piccola di casa Microsoft.

Le console PlayStation complessivamente hanno piazzato 49.798 unità. Le nuove Xbox 14.118, di cui più di 10.000 Series S.

I numeri di Xbox sono nettamente inferiori rispetto ai rivali Sony e Nintendo, ma si tratta comunque di buone vendite se consideriamo la difficoltà di Xbox a penetrare nel mercato giapponese.

Ecco la classifica hardware giapponese:

Switch OLED Model - 101,489 (1,721,151) Switch - 53,092 (18,268,375) PlayStation 5 - 46,415 (1,382,888) Switch Lite - 22,011 (4,710,282) Xbox Series S - 10,610 (99,288) Xbox Series X - 3,508 (99,364) PlayStation 5 Digital Edition - 3,383 (235,257) New 2DS LL (including 2DS) - 452 (1,185,724) PlayStation 4 - 81 (7,819,526)

Sul fronte software, il podio è composto da Nintendo Switch Sports in prima posizione e Kirby and the Forgotten Land e eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 in seconda e terza.

Switch ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo e Nintendo è preoccuppata di perdere i tantissimi giocatori con il lancio di un nuovo hardware. Un nuovo hardware che dovrebbe essere sviluppato con Nvidia, secondo un annuncio di lavoro emerso in rete.

Che ne pensate?