System Shock 3 vedrà mai la luce? Parla Nightdive Studios

System Shock 3 vedrà mai la luce? Se lo chiedono in molti fan che attendono pazientemente qualche dettaglio in più sul gioco. Ora è il CEO di Nightdive Studios, Stephen Kick che ha spiegato durante un'intervista che mentre Nightdive ha i diritti sul primo capitolo - e un potenziale remake della seconda -, i diritti sul terzo sono stati venduti a Tencent.

"Quando inizialmente abbiamo acquistato i diritti del franchise, abbiamo concesso in licenza i diritti del terzo gioco a Warren Spector e Paul Neurath di Otherside i quali hanno poi venduto i loro diritti a Tencent" ha spiegato Kick. "Quindi Tencent ha attualmente i diritti sul terzo gioco e noi abbiamo i diritti sul remake del primo gioco e su un potenziale remake del secondo. È più o meno così che stanno le cose ora".

System Shock 3 è stato annunciato nel 2015, con Warren Spector in qualità di consulente creativo. Il progetto, tuttavia, ha incontrato il suo primo grosso problema nel 2018, a seguito dei problemi finanziari del suo editore, Starbreeze. Otherside Entertainment ha interrotto i suoi legami con Starbreeze e ha continuato a lavorare al gioco, ma nel 2020 sono stati segnalati nuovamente problemi e partenze dallo studio.

Poco dopo, Otherside annunciò che Tencent avrebbe "assunto il controllo di System Shock d'ora in poi", e da allora si è sentito poco altro. Secondo Spector, il suo team non ha lavorato su System Shock 3 dal 2019.

System Shock Remake è in lavorazione ed è stato mostrato in un trailer durante la Gamescom. Per adesso il gioco non ha ancora una data di uscita ma arriverà "presto".

Fonte: PC Gamer