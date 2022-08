System Shock Remake 'arriverà presto' su PC e console! Ecco un nuovo video gameplay

Al Future Games Show è stato mostrato un nuovo trailer per System Shock Remake, il titolo da qualche tempo ormai in via di sviluppo.

A marzo il team aveva dichiarato che il gioco era nelle ultime fasi di completamento e ora abbiamo un nuovo video gameplay che ci consente di dare uno sguardo alle ambientazioni completamente rielaborate per PC e console di nuove generazione.

System Shock non ha ancora una data di uscita, ma al Future Games Show il team afferma che il gioco arriverà sia su PC che su console "molto presto".