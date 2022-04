Tales of Arise ha venduto un totale di 2 milioni di copie

Tales of Arise di Bandai Namco ha raggiunto un nuovo traguardo nelle vendite. L'acclamato gioco di ruolo d'azione ha venduto due milioni di copie fino ad oggi, secondo l'account Twitter ufficiale. Il suo ultimo traguardo significativo è stato nell'ottobre 2021, quando aveva superato 1,5 milioni di unità vendute.

Con un nuovo motore grafico, combattimenti rinnovati e una produzione più elevata, Tales of Arise è ambientato su Dahna. Dopo essere stati invasi dal vicino pianeta Rena, i Dahnan furono costretti alla schiavitù per centinaia di anni. La trama si concentra su Alphen, una Dahnan che soffre di amnesia che non prova dolore, e Shionne, una Renan che danneggia coloro che la toccano, mentre intraprendono un viaggio di liberazione.

Tales of Arise ha ricevuto la sua quota di aggiornamenti e DLC a pagamento dal lancio, inclusa una collaborazione con Sword Art Online che ha aggiunto un nuovo boss e armi. Ha anche collaborato con Scarlet Nexus e Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream per oggetti cosmetici e armi gratuite.

We’re celebrating a new major milestone today, as #TalesofArise has reached 2 million copies sold! 🥳



We are so grateful for your precious support. Thank you! pic.twitter.com/mUWJH1t0wv — Tales of Arise (@TalesofSeries) April 28, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che Tales of Arise è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PushSquare