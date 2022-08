Tchia ha un nuovo video gameplay che ci mostra una 'giornata tipo' nella bellissima avventura open world

Attraverso un comunicato stampa, il team di sviluppo dietro Tchia ci mostra un nuovo video gameplay con il commento del suo director Phil Crifo, il quale guida gli spettatori attraverso una giornata tipo in Tchia, l'imminente avventura open world di Awaceb. Il video ci consente di dare uno sguardo alla splendida ambientazione del gioco ispirata alla Nuova Caledonia: Tchia attraverserà una varietà di paesaggi realistici con le sue abilità uniche che le permettono di prendere il controllo di qualsiasi animale o oggetto che si trova.

Viaggiando attraverso il paesaggio, Tchia può correre, saltare o planare per grandi distanze, purché la sua resistenza sia elevata. Ma altri metodi per spostarsi sono molto più veloci, o almeno, più unici. Tchia può arrampicarsi sulla cima di un albero e catapultarsi dall'altra parte, oltre a scalare quasi tutti gli ostacoli più grandi, siano essi rocce o montagne. Ma con un intero arcipelago da esplorare, due gambe semplicemente non sono abbastanza. L'abilità di salto dell'anima di Tchia le consente di saltare rapidamente nel corpo di quasi tutti gli animali o oggetti inanimati che è possibile trovare.

Tuttavia, non tutto è calmo e rilassante a Tchia. L'isola che Tchia chiama casa è stata invasa da strane creature chiamate Maano, che agli ordini del malvagio sovrano dell'arcipelago, hanno rapito suo padre. I giocatori dovranno utilizzare tutto ciò che hanno a loro disposizione per eliminarli, scegliendo tra bruciare i nemici con le lanterne, o stordirli con la fidata fionda di Tchia. Non dimentichiamo l'ukulele che Tchia può suonare e che può venire in aiuto durante il gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video gameplay.

Tchia non ha ancora una data di uscita, ma il gioco arriverà nella primavera del 2023 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.