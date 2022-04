Teardown e il suo mondo completamente distruttibile stanno per uscire dall'accesso anticipato

Teardown, il "simulatore di rapina" sandbox con un altissimo livello di distruttibilità sta per lasciare l'accesso anticipato per dirigersi verso il lancio completo.

Il titolo arriverà nella versione 1.0 il prossimo 21 aprile.

Per chi non lo sapesse, Teardown può essere definito come un "simulatore di rapina" con un'importante caratteristica: l'intero mondo di gioco è completamente distruttibile, con una fisica e un realismo incredibile.

Ogni mappa del gioco ha degli oggetti da raccogliere, ma nel momento in cui otterrete il primo, partiranno allarmi, elicotteri della polizia e molto altro.

Version 1.0 will be spiced up with new particle effects! pic.twitter.com/iHvIzd6U92 — Teardown (@teardowngame) April 4, 2022

"Prepara la rapina perfetta in questo mondo simulato e completamente distruttibile. Abbatti i muri con veicoli o esplosivi per creare scorciatoie. Impila gli oggetti per arrivare più in alto. Usa l'ambiente a tuo vantaggio nel modo più creativo che puoi pensare", si legge nella descrizione su Steam.

"Corri, salta, guida. Fai tutto ciò che ti serve per raggiungere obiettivi, evitare i robot o rubare tutto ciò che i tuoi clienti chiedono. Ma assicurati di non farti prendere!"

Fonte: Rockpapershotgun.