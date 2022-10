Tencent è 'aggressivamente alla ricerca' di quote di maggioranza in altre società di videogiochi

Il gigante cinese Tencent starebbe "reimpostando la sua strategia di fusioni e acquisizioni (M & A)" concentrandosi sull'"acquisizione di quote di maggioranza soprattutto in società di videogiochi d'oltremare".

Secondo Reuters, Tencent tradizionalmente ha acquisito quote di minoranza e si è accontentata di essere un "investitore finanziario passivo", ma ora "cerca aggressivamente di possedere quote di maggioranza o addirittura di controllo in obiettivi all'estero", soprattutto nel "settore core gaming".

Citando "quattro persone con conoscenza diretta della questione", Reuters aggiunge che il cambiamento nella strategia di M & A di Tencent "arriva quando la prima azienda di giochi al mondo per fatturato conta sui mercati globali per la sua crescita futura, che richiede un forte portfolio di giochi da classifica".

Tencent sta investendo pesantemente in Ubisoft con 300 milioni di euro in Guillemot Bros, la società gestita dai co-fondatori di Ubisoft. Tencent detiene ora una partecipazione del 49,9% in Guillemot Bros. A sua volta, Tencent porterà alcuni dei più grandi franchise di Ubisoft su mobile.

Si tratta solo di una delle decine di investimenti del gigante cinese, che ha anche partecipazioni in Epic Games, Activision Blizzard, FromSoftware e Krafton. Possiede inoltre il 100% di Riot Games, Sumo Digital e Digital Extremes, sviluppatore di Warframe.

Shawn Layden, noto soprattutto per aver ricoperto posizioni di responsabilità all'interno di Sony, si è unito a Tencent Games il mese scorso come consulente strategico.

Fonte: Eurogamer.net.