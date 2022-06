The Day Before, gli sviluppatori difendono la scelta di far lavorare volontari senza pagarli

Qualche giorno fa abbiamo riportato che Fntastic, studio dietro l'attesissimo The Day Before, si è ritrovato nel mezzo di una polemica. Lo studio è stato criticato per la sua politica sul volontariato, giudicata un po' abusiva viste le dimensioni dello studio e l'attesa che suscita The Day Before. Ora il team di sviluppo ha cercato di spiegare la sua scelta.

Lo studio ha dichiarato di avere una visione specifica del volontariato e che non esita a premiare i suoi collaboratori, anche per offrire loro lavori a tempo pieno.

"In sostanza, la parola 'volontariato' deriva dalla parola latina 'voluntarius', che significa 'volontà' o 'di propria scelta'. Chiunque sia aperto alla vita può fare volontariato presso Fntastic e ci sono due tipi di volontari. Oggi abbiamo più di 100 'volontari' interni a tempo pieno (dipendenti) provenienti da Singapore, Russia, Paesi Bassi, Thailandia, Ucraina, Finlandia, Kazakistan e Bielorussia che lavorano come ingegneri, artisti, professionisti delle risorse umane, ecc. Abbiamo anche 40 volontari esterni (sostenitori) negli Stati Uniti e in tutto il mondo che ci aiutano a testare e recensire i nostri prodotti in una fase molto precoce".

Fntastic sottolinea l'importanza di questi cosiddetti volontari "esterni" per lo studio, riprende in particolare l'esempio di Propnight che è stato salvato da questo "ramo" dello studio. "E oltre ai test, volontari esterni (sostenitori) aiutano a localizzare i prodotti in diverse lingue. L'anno scorso abbiamo commissionato la localizzazione di Propnight a un grande e rispettabile studio specializzato in traduzioni. E il risultato del loro lavoro non è stato così perfetto. La maggior parte delle traduzioni ha dovuto essere rifatta con l'aiuto dei nostri entusiasti volontari (sostenitori). In Propnight, con questi volontari, abbiamo trovato bug, individuato e punito imbroglioni e persino organizzato comunità Discord".

In questo caso sembrerebbe quindi che per Fntastic tutti i suoi dipendenti siano considerati "volontari", retribuiti o meno, stipendiati o meno. E sono quindi nuovi “volontari esterni” quelli attualmente ricercati dallo studio per rafforzare il proprio team.

Fonte: Rock Paper Shotgun e Eurogamer