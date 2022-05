The Last of Us Remake, BioShock e il nuovo titolo di Kojima tra i giochi che vedremo entro il 2022 per un rumor

Man mano che ci avviciniamo agli eventi estivi, anche i rumor iniziano a crescere sempre di più. E dopo qualche periodo di silenzio, torna a parlare l'account Twitter OopsLeaks, il quale ha condiviso interessanti informazioni riguardo alcuni giochi.

L'account Twitter afferma che quest'anno saremo in grado di sapere di più di una serie di titoli annunciati o non ancora svelati. Nell'elenco figurano non solo il tanto vociferato The Last of Us Remake, ma anche The Last of Us Online, ovvero il probabile multiplayer a cui sta lavorando Naughty Dog.

Menzione particolare per "il nuovo gioco di Hideo Kojima" che potrebbe essere appunto Death Stranding 2, svelato proprio recentemente da Norman Reedus. Nell'elenco, che potete trovare qui di seguito, i giochi vengono marchiati con un pallino: verde significa che avremo molte probabilità di vedere nuovi dettagli quest'anno, giallo 'alte probabilità' e rosso 'non sicuro'.

🟡 Awoved

🟢 Bioshock

🔴 Contraband

🟡 Guerrilla’s Multiplayer Game

🟢 Kojima’s New Game

🟢 The Last of Us Online

🟢 The Last of Us Remake

🟡 Metro 4

🟢 Mortal Kombat 12

🔴 PAYDAY 3

🟢 PRAGMATA

🟡 Project 007

🔴 Project Propaganda

🔴 Resident Evil 4 Remake

🟢 Skate 4 — Oops Leaks (@oopsleaks) May 19, 2022

In un tweet successivo, come potete vedere, l'account specifica che questi, a parte probabilemte The Last of Us Remake, non saranno i giochi in uscita quest'anno, ma che vedremo con nuovi trailer o altro.

Ovviamente come ogni volta, prendete questa notizia come semplice rumor. L'unico modo per sapere se ha un fondo di verità è attendere i vari eventi che seguiranno nei prossimi mesi.