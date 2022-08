The Expanse A Telltale Series mostrato con primo gameplay e piccolo approfondimento alla Gamescom

Alla Gamescom 2022 abbiamo potuto vedere anche il primo gameplay di The Expanse A Telltale Series, nuovo progetto videoludico che affianca la saga letteraria oltre quelle televisiva, disponibile su Amazon Prime Video. La serie ha un blocco solido di appassionati, grazie all'ottimo world building e la natura hard sci-fi estremamente realistica, tralasciando qualche ovvia licenza poetica.

Camina sarà la protagonista di questo nuovo progetto, paladina degli abitanti della fascia di asteroidi, soggiogata da Terra e Marte per i preziosi minerali necessari all'espansione nel sistema solare. Il gameplay pre-alpha ha mostrato poco, con Camina che si aggira per una nave abbandonata, in micro gravità.

Le cose cominciano a farsi inquietanti ma toccherà a noi capire cosa accade e dare un impulso alla narrazione attraverso l'attenzione data ai dialoghi. The Expanse è un'opera pregna di elementi da approfondire e questa è l'occasione adatta per farlo.