Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain potrebbero tornare con remake e remaster

Embracer Group ha recentemente svelato i suoi ultimi risultati finanziari e, nel suo report, ha ovviamente parlato del recente accordo da 300 milioni di dollari che ha portato all'acquisizione di Eidos e Crystal Dynamics.

L'accordo porta sotto l'ombrello della compagnia anche IP come Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain e, a quanto pare, queste serie potrebbero tornare in futuro con dei remake e remaster.

Parlando di queste famose e amate IP Embracer Group ha affermato di aver avuto "un riscontro travolgente e molto positivo. In queste IP vediamo un grande potenziale, sia per quanto riguarda i sequel sia lo sviluppo di remake, remaster, spin-off e progetti transmediali".

Embracer sottolinea che tutti i progetti legati queste IP saranno realizzati solo dopo la chiusura dell'accordo che, secondo la società, sarà finalizzato tra luglio e settembre.

In seguito, scopriremo se Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain torneranno davvero con dei remake e remaster.

From Embracer Group's earnings report today: you probably should expect remakes, remasters, spin-offs and more following the recent Crystal Dynamics, Eidos Montreal and Square Enix Montreal acquisitionshttps://t.co/hHB4YiG2oh pic.twitter.com/PO8vjW3Ec4 — Nibel (@Nibellion) May 19, 2022

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che durante il report di Embracer Group, il membro del consiglio Matthew Karch ha rivelato che Aspyr e Saber Interactive lavoreranno insieme al remake di Star Wars: Knights of the Old Republic.

Fonte: Twitter.