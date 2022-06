Videogiochi: più del 90% della Generazione Z e Alpha domina il mercato del gaming

I videogiochi sono ormai un intrattenimento interattivo che continua a crescere non solo in termini di creatività, ma anche di business e tecnologia. Con l'avanzare degli anni, i videogiochi sono diventati un mezzo che non solo aiuta gli esseri umani a rilassarsi, ma aiuta anche ad allenare le capacità motorie e il lavoro cerebrale.

Chi domina quindi il mercato dei videogiochi? Un sondaggio condotto da Newzoo mostra che oltre il 90% della Generazione Z e Alpha ha interagito con i contenuti dei videogiochi con il 79% della popolazione mondiale che ha provato un gioco almeno una volta.

Il rapporto fornisce approfondimenti da 36 diversi mercati per scoprire come i giocatori interagiscono con i videogiochi. Il 28% della popolazione online si impegna con i giochi attraverso una combinazione di gioco, visualizzazione e altre forme di coinvolgimento come comunità online, podcast, eventi di persona e altro ancora.

Il 74% dei giocatori non gioca più solo per "giocare", ma usa i mondi virtuali per connettersi con gli altri mentre non giocano. Il 44% dei non giocatori invece si incontra con altri nei mondi dei videogiochi senza effettivamente giocare.

Sempre durante l'indagine di Newzoo, si è scoperto che i giocatori sono più interessati ai marchi.

Fonte: Wccftech