What Remains of Edith Finch per PS5 e Xbox Series X/S potrebbe arrivare a breve in versione nativa

Annapurna Interactive ha in programma di portare la sua avventura interattiva What Remains of Edith Finch su PS5 e Xbox Series X/S.

Sebbene non ci sia un annuncio ufficiale, Twostedvoxel ha scoperto un elenco di questi giochi sul sito web di Taiwan Game Rating. L'elenco si riferisce a una versione nativa del gioco per PS5 e Xbox Series X/S.

What Remains of Edith Finch è un gioco d'avventura incentrato sulla storia, acclamato dalla critica, che mostra il destino della famiglia Finch e narra la storia di ciascuno dei membri della famiglia attraverso una serie di storie interattive. Al momento del lancio, il gioco è stato molto apprezzato ed è stato pubblicato come esclusiva PS4, ma in seguito è stato portato su Xbox One.

Il gioco è stato lanciato qualche tempo fa, ma non supportava il 4K e il frame rate era limitato a 30 FPS su console. Su PS4, il gioco girava a una risoluzione di 1080p con una performance di 30 FPS soggetta a problemi di stuttering. Storia simile su Xbox One, con una risoluzione dinamica di 1080p e un pop-in aggressivo che poteva disturbare l'esperienza.

Basandoci su queste classificazioni, Annapurna Interactive potrebbe prepararsi a lanciare il gioco su PS5 e Xbox Series X/S con un aggiornamento nativo. Potrebbe trattarsi di un upgrade gratuito o a pagamento.

In tal caso, gli utenti console potranno finalmente godere di un frame rate più elevato e di una risoluzione 4K, ma bisognerà aspettare che Annapurna Interactive faccia un annuncio ufficiale.

Fonte: Twistedvoxel.