Wolfenstein: Enemy Territory e alcuni titoli The Elder Scrolls sono gratis su Steam

Bethesda ha avvertito un paio di mesi fa di aver preso la decisione di chiudere per sempre il launcher di Bethesda.net. A maggio il suo servizio cesserà, quindi fino ad allora l'azienda inizierà a migrare i suoi titoli su Steam, mentre gli utenti potranno anche trasferire i propri prodotti per continuare a goderne nel negozio digitale di Valve.

Tenendo conto di queste misure, a partire da oggi qualsiasi utente di Steam potrà godere gratuitamente di tre delle opere più classiche di Bethesda. In particolare questo riguarda The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls 2: Daggerfall e anche Wolfenstein: Enemy Territory.

Un buon modo per rivivere le origini di queste due famose saghe, soprattutto perché tutto ciò che dovete fare è accedere alle loro schede prodotto, scaricarle sul vostro computer e saranno pronte per giocare.

Insieme a questi tre titoli ce ne sono altri due della saga di The Elder Scrolls che sono stati aggiunti su Steam. Tuttavia, in questo caso, dovrete pagarli, nello specifico 5,99 euro ciascuno, per aggiungere al vostro account i leggendari The Elder Scrolls Adventures: Redguard e An Elder Scrolls Legend: Battlespire.

