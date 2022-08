Wreckfest sta per scatenare il caos anche su mobile

Il publisher HandyGames ha annunciato l'arrivo di Wreckfest su smartphone. La compagnia ha rivelato che il gioco arriverà su dispositivi Android e iOS con un nuovo trailer.

Wreckfest Mobile sarà essenzialmente l'esperienza completa di Wreckfest su smartphone.

Il gioco offre potenziamenti e opzioni di personalizzazione, oltre a una serie di eventi a cui i giocatori potranno partecipare, tra cui demolition derbies e gare. Wreckfest Mobile disporrà anche di modalità multiplayer e di sfida online.

Wreckfest è recentemente approdato su Nintendo Switch. La versione per Switch offre un multiplayer per 16 giocatori, un frame rate di 30 FPS e due stagioni di contenuti.

A giugno è uscito anche Wreckfest per PS5. La versione per PS5 presenta miglioramenti grafici, tra cui la capacità di girare a 4K e 60FPS, oltre a caratteristiche esclusive di PS5 come i trigger adattivi del controller DualSense. La versione Xbox Series X/S uscirà più avanti nel corso dell'anno.

Wreckfest è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia.

Fonte: Gamingbolt.