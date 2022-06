Giochi in Uscita Giugno 2022

È già arrivato il momento del mese dell'"anti-E3", di un giugno orfano della kermesse losangelina che per tanti anni ha rappresentato un appuntamento assolutamente imperdibile per l'industria tutta, dagli sviluppatori ai giocatori passando ovviamente per la critica. La Summer Game Fest organizzata dall'onnipresente Geoff Keighley cercherà di tappare i buchi insieme ad altri eventi ma in attesa di, si spera, tanti e importanti annunci, è il momento di pensare alle uscite del mese.

Un mese niente male soprattutto per l'universo Nintendo. Mentre PlayStation e Xbox sono alle prese con non poche incognite, rinvii più o meno dolorosi e scorte ancora al minimo, Switch continua la sua corsa inarrestabile sorretto da due esclusive da non perdere come Mario Strikers: Battle League Football e il suo spettacolare calcio tutta azione e tiri imparabili e Fire Emblem Warrios: Three Hopes, punto d'incontro tra Dynasty Warriors e la serie JRPG di Intelligent Systems.

Al di là della ridente landa della grande N occhio a due grandi franchise che abbandonano le proprie zone di comfort cercando di lasciare il segno su piattaforme diverse e, nel caso dell'IP Blizzard, con un modello con non poche insidie. Diablo Immortal sposa il free-to-play con un progetto nato per mobile che sin dall'annuncio ha fatto storcere il naso a una marea di fan e che avrà il non semplice compito di raggiungere il successo in un periodo storico estremamente difficile per la casa di Irvine.

Vita decisamente più semplice per Uncharted: Raccolta l'Eredità dei Ladri, ennesimo esempio dell'interesse sempre più forte di Sony nei confronti di un mercato PC che in questo caso accoglie per la prima volta il carismatico Nathan Drake.

Come ormai sempre più spesso accade però, è l'universo indie e degli AA a riservare più di una sorpresa e potenziale gemma tra il cupo e affascinante "Limbo subacqueo" Silt, il curioso gioco d'azzardo/card game di Devoler Digital Card Shark e il wannabe P.T., MADiSON.

Il nostro articolo sui videogiochi in uscita a giugno è la guida perfetta per scoprire questi e molti altri videogiochi.

1 giugno Silt (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One) Bastano pochissimi secondi di trailer o una immagine a caso per pensare almeno momentaneamente a Limbo. Quel platform pieno d'atmosfera che ha generato più di un successore spirituale sembra per certi versi rivivere in questo affascinante Silt. Il progetto di Spiral Circus Games ci immerge negli abissi più profondi con un comparto artistico eccelso che si unisce alle particolari abilità del nostro alter ego, una sorta di insondabile palombaro capace di assumere il controllo di alcune creature marine. Tra rompicapo da risolvere e la morte dietro a ogni angolo, scandaglieremo le profondità di un abisso ricco di segreti e capace di lasciare visivamente a bocca aperta.

2 giugno Card Shark (PC, Switch)

Diablo Immortal (PC, Mobile) Quando c'è di mezzo Devolver Digital si può stare tranquilli: stile e spesso originalità sono di casa. I creatori di Reigns e Pikuniko uniscono le forze per l'interessante Card Shark. Nella Francia del 18° secolo ci muoveremo tra intrighi e sotterfugi...giocando a carte e soprattutto imbrogliando con trucchi e giochi di mano che saranno fondamentali per farci strada in un'avventura in cui "giocare" i nostri avversari è ancora più importante di giocare bene le nostre carte. Dopo tante critiche e un annuncio a dir poco complicato, la serie di Diablo sbarca su mobile e, in parte in maniera inaspettata, anche su PC. La versione PC di Diablo Immortal non era inizialmente attesa ma Blizzard ha deciso di lanciare questa particolare versione free-to-play di Diablo anche sulla piattaforma principe per la serie. L'Arcangelo Tyrael è dato per morto e l'umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. Non perdetevi la nostra anteprima di Diablo Immortal, un capitolo già controverso che fa da ponte tra Diablo II e Diablo III.

3 giugno Wonder Boy Collection (PS4, Switch) Tutti i fan dell'iconico Wonder Boy a raccolta! Nella giornata di oggi c'è infatti spazio per una edizione che riunisce quattro titoli per nostalgici e non. Wonder Boy Collection raggruppa in un solo pacchetto i giochi arcade Wonder Boy e Wonder Boy in Monster Land e i due titoli per SEGA Mega Drive, Wonder in Monster World e Monster World IV. La collection porta con sé ovviamente alcuni elementi moderni tra rewind, salvataggi "liberi" e non solo.

6 giugno The Elder Scrolls Online: High Isle (PC, Stadia) The Elder Scrolls Online: High Isle, la storia del capitolo di quest’anno, si concentra soprattutto sugli intrighi politici. High Isle è il luogo perfetto in cui i delegati delle alleanze possono intavolare i trattati di pace per mettere fine alla Guerra dei Tre Vessilli. Il summit è tenuto dalla nobile Society of the Steadfast, ma i giocatori dovranno fare attenzione all’Ascendant Order e ai suoi piani caotici. Gli oltre 20 milioni di giocatori di ESO potranno esplorare un’isola paradisiaca immersa nella cultura e nell’architettura medievale, con tanto di magnifici castelli ed entusiasmanti campi per i tornei. Inoltre, debutterà un nuovo gioco di carte chiamato Tales of Tribute, giocabile all’interno del mondo di gioco.

8 giugno The Cycle: Frontier (PC) Lo studio dietro il fantastico Spec Ops: The Line e Dreadnought lancia ufficialmente il suo prossimo gioco, lo sparatutto in prima persona The Cycle: Frontier, dopo quasi tre anni di test in accesso anticipato su PC. sarà disponibile tramite Epic Games Store e Steam, dove attualmente è il gioco free-to-play più desiderato. The Cycle: Frontier è descritto dai suoi creatori come uno "sparatutto PvPvE". I giocatori si avventurano sul pianeta alieno Fortuna 3 come cercatori d'oro, dove possono depredare tesori e risorse, ma anche affrontare minacce come creature indigene mortali, tempeste radioattive e altri giocatori anch'essi a caccia di tesori. Sarà interessante capire se questo progetto riuscirà davvero a lasciare il segno in un ambito competitivo e molto affollato come quello dei live service.

9 giugno Madshot – Early Access (PC)

Pro Cycling Manager 2022 (PC)

Tour de France 2022 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) Uno shooter acrobatico 2D e roguelite che unisce pistole, salti mortali e...Cthulhu?! In Early Access su Steam debutta una creatura a dir poco bizzarra chiamata Madshot. Cercando la vita eterna abbiamo risvegliato forze che vanno al di là della nostra comprensione. Ora dovremo prendere possesso di quella abominevole montagna di malvagità melmosa conosciuta come Cthulhu. Che sia la nostra espiazione o la nostra dannazione. Azione spettacolare, tantissime armi e abilità soprannaturali uniche per sfidare le più antiche mostruosità tentacolari. Il 9 giugno è la giornata perfetta per tutti gli appassionati del ciclismo videoludico con il lancio congiunto di Pro Cycling Manager 2022 e Tour de France 2022. Cyanide è ormai un punto di riferimento per il genere con nuovi capitoli che migliorano le ottime basi di una serie ormai storica e molto apprezzata da una nutrita nicchia di giocatori.

10 giugno Mario Strikers: Battle League Football (Switch)

The Quarry (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) Ogni giocatore Nintendo lo sa bene: Mario è molto di più del "solo" platform. Al di là dell'incredibile successo della serie Mario Kart, il baffuto idraulico e tutti i suoi amici/nemici si sono cimentati più e più volte in una marea di sport tra cui, ovviamente, il calcio. Mario Strikers: Battle League Football porta questa particolare visione dell'amatissimo sport anche su Switch con un capitolo che tra ipertiri, abilità uniche e tanta e frenetica azione potrebbe essere davvero imperdibile. Una esclusiva pronta a fare il pieno di vendite? Più di qualche indizio lo trovate nel provato di Mario Strikers: Battle League Football . Riprendendo a piene mani dalla formula sperimentata in Until Dawn e poi riproposta nella The Dark Pictures Anthology, Supermassive Games è pronta a lanciare il suo nuovo gioco narrativo teen-horror dove ogni scelta, grande o piccola che sia, modella la storia e determina chi riuscirà a sopravvivere. In The Quarry, quando il sole tramonta sull'ultimo giorno di campo estivo, gli animatori adolescenti di Hackett's Quarry organizzano una festa. Niente ragazzi. Niente adulti. Nessuna regola. Le cose prendono rapidamente una brutta piega. Inseguiti da gente del posto insanguinata e da qualcosa di molto più sinistro, i piani di festa degli adolescenti si trasformano in un'imprevedibile notte di orrore. In attesa dell'uscita non perdetevi il nostro provato di The Quarry .

16 giugno Redout 2 (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One)

Starship Troopers: Terran Command (PC) Certo non sarà Wipeout ma Redout è sicuramente uno dei successori più riusciti e il fatto che gli sviluppatori siano gli italiani di 34BigThings non può che farci molto piacere. Redout 2 è il sequel del racing game futuristico di stampo arcade che promette tanta velocità e una sana dose di sfida sia in single-player che in multiplayer. Dopo un piccolo rinvio il gioco è finalmente pronto all'uscita e in attesa di un mai troppo in ritardo ritorno di Wipeout non vediamo l'ora di provarlo con mano. Il celeberrimo film anni '90 Starship Troopers si trasforma in un gioco di strategia in tempo reale. In sviluppo presso Slitherine Games e The Aristocrats, che in precedenza aveva lavorato a Order of Battle: World War II, Starship Troopers: Terran Command ci chiederà di guidare interi eserciti durante battaglie contro giganteschi insetti alieni. Un gioco di strategia moderno, frenetico che punta a mescolare con successo la gestione delle unità, la sopravvivenza e la narrazione accattivante. Starship Troopers vuole trasmettere un continuo senso di pericolo e incertezza di fronte a tanti, famelici e letali alieni.

20 giugno Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri (PC) Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta portano un altro franchise PlayStation su PC permettendo a tanti giocatori "master race" di provare con mano le avventure di Nathan Drake, Chloe Frazer e molti altri personaggi a caccia di tesori e misteri. Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è un pacchetto molto interessante che dimostra ancora una volta l'interesse di Sony nei confronti del mercato PC. Scopritelo nella recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri in versione PS5.

21 giugno Fall Guys – Free-to-play (PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One)

Shadowrun Trilogy (PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One)

The Elder Scrolls Online: High Isle (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Wreckfest (Switch) Per mesi è stato il fenomeno di punta dell'universo videoludico e per quanto oggi non sia più sulla bocca di tutti rimane un successo invidiabile e innegabile. Fall Guys è pronto a un nuovo lancio praticamente su tutte le piattaforme con il modello free-to-play. Un passaggio sotto molti aspetti naturale per il colorato titolo che propone una serie di prove in quello che sembra a tutti gli effetti una sorta di erede della formula Takeshi's Castle. Harebrained Schemes ha regalato ai giocatori PC una serie di titoli di assoluta qualità e il fatto che a breve anche il mondo console potrà goderne non può che renderci molto felici. Shadowrun Trilogy porta su console tre RPG strategici di assoluto valore capaci di immergerci a pieno in questo particolare universo sci-fi dove magia e fantastiche come elfi, orchi e draghi sono assolutamente realtà e cercano una spesso complicata convivenza. La collection include Shadowrun Returns del 2013, Shadowrun Dragonfall – Director's Cut del 2014 e Shadowrun Hong Kong – Extended Edition del 2015. Imperdibili. The Elder Scrolls Online: High Isle, la storia del capitolo di quest’anno, si concentra soprattutto sugli intrighi politici. High Isle è il luogo perfetto in cui i delegati delle alleanze possono intavolare i trattati di pace per mettere fine alla Guerra dei Tre Vessilli. Il summit è tenuto dalla nobile Society of the Steadfast, ma i giocatori dovranno fare attenzione all’Ascendant Order e ai suoi piani caotici. Gli oltre 20 milioni di giocatori di ESO potranno esplorare un’isola paradisiaca immersa nella cultura e nell’architettura medievale, con tanto di magnifici castelli ed entusiasmanti campi per i tornei. Inoltre, debutterà un nuovo gioco di carte chiamato Tales of Tribute, giocabile all’interno del mondo di gioco. Sulla scia dell'esperienza proposta da FlatOut, i creatori di quella apprezzata IP hanno deciso di dare vita a un racing game adrenalinico e che punta con decisione sulla distruzione. Dopo l'uscita su PC, console PlayStation e Xbox e anche Google Stadia, Wreckfest è pronto al lancio su Switch portando con sé schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere lamiere. Un successore spirituale di Destruction Derby che è già stato protagonista della nostra recensione di Wreckfest in versione PC e che nonostante qualche annetto sulle spalle (la prima uscita è del 2018) potrebbe regalare più di qualche gioia in mobilità.

23 giugno Sonic Origins (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One) Era un annuncio nell'aria con tanto di leak assortiti ad accompagnare i semplici rumor e l'annuncio ufficiale ha alla fine eliminato ogni dubbio. Sonic Origins è un nuova raccolta che ripropone gli amatissimi titoli di Sonic in 2D usciti originariamente su SEGA Genesis/Mega Drive: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, in versione digitale rimasterizzata per le piattaforme di generazione attuale. Una versione rinnovata di classici imperdibili per tutti i fan del porcospino blu e in generale dei grandi platform. Sonic ha da poco festeggiato i suoi 30 anni, quale miglior modo per festeggiare?

24 giugno Capcom Fighting Collection (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Switch)

MADiSON (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S) Capcom Fighting Collection unisce per la prima volta al di fuori del Giappone tutti e cinque i giochi di Darkstalkers, tra cui Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, e i titoli disponibili in precedenza solo in Giappone Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge e Vampire Savior 2: The Lord of Vampire. L'antologia presenta anche la prima uscita di Red Earth al di fuori delle sale giochi ed è affiancata da titoli amati dai fan come Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter II Turbo, Super Gem Fighter Mini Mix e Cyberbots: Fullmetal Madness. Tra multiplayer migliorato, training mod e molte altre opzioni e feature un pacchetto davvero ricco per i fan dei picchiaduro. Dynasty Warriors incontra Fire Emblem in uno spin-off della serie JRPG in cui l'azione la fa da padrone. In Fire Emblem Warriors: Three Hopes unitevi agli eroi di Fire Emblem: Three Houses per epiche battaglie in un Fódlan dilaniato dalla guerra. Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses fanno il loro ritorno per sfoggiare tutto il loro valore in battaglia. Scatenate devastanti combo e spettacolari mosse speciali in intensi combattimenti in tempo reale. Abbattete orde di nemici in scontri corpo a corpo con l’ascia di Edelgard o la lancia di Dimitri, o bersagliateli dalla distanza con l’arco di Claude. Per quanto Silent Hills di Hideo Kojima non sia mai diventato realtà (almeno per ora), il playable teaser P.T. ha lasciato un segno indelebile all'interno del genere horror. MADiSON è sicuramente un "figlio" di P.T. ma allo stesso tempo un gioco che cerca una propria identità ponendo una particolare enfasi sull'utilizzo di una macchina fotografica come mezzo per diradare l'oscurità ma anche per risolvere particolare enigmi ambientali e situazioni soprannaturali. In MADiSON il giovane Luca si trova suo malgrado alle prese con demoni, rituali e segreti indicibili tra presente e passato, realtà e aldilà. Da tenere d'occhio perché ci sono ottime premesse.

28 giugno DNF Duel (PC, PS5, PS4)

Disgaea 6 Complete (PC, PS5, PS4) Arc System Works, responsabili di Guilty Gear, Blazblue e del ben noto Dragon Ball FighterZ, lanciano il loro nuovo picchiaduro, realizzato nel loro ormai iconico stile 2D/3D: Dungeons & Fighters Duel, gioco con licenza basata sull'MMO online Dungeon Fighter Online. Conosciuto semplicemente come DNF Duel, il gioco potrebbe stupire e fare gola sia ai fan degli sviluppatori che a quelli dell'universo di Dungeon and Fighter. Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dallo scorso anno in Occidente, Disgaea 6: Defiance of Destiny ha anche contribuito al successo della serie di Nippon Ichi Software in tutto il mondo. Non sorprende quindi che lo studio giapponese abbia annunciato con il supporto di NIS America che questo episodio avrà diritto a una versione completa, sobriamente intitolata Disgaea 6 Complete, la prossima estate su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Oltre ad invitare i giocatori a scoprire la storia di Zed, uno zombie che combatte un'eterna lotta contro il Dio della Distruzione, questa versione includerà tutti i DLC pubblicati dopo il lancio, con nuovi personaggi giocabili oltre che oggetti cosmetici. Date un'occhiata alla recensione di Disgaea 6: Defiance of Destiny .

30 giugno Cuphead: The Delicious Last Course (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Monster Hunter Rise: Sunbreak (PC, Switch)

Outriders Worldslayer (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Rabbids: Party of Legends (PS4, Switch, Xbox One, Stadia) Dopo più di un rinvio e uno sviluppo evidentemente molto più lungo del previsto anche a causa della pandemia, Cuphead e Mugman sono pronti a tornare e questa volta anche Ms. Chalice si unirà all'avventura per esplorare la misteriosa e precedentemente sconosciuta isola di Inkwell, protagonista di Cuphead: The Delicious Last Course. Con l'aiuto di nuove armi e con le abilità uniche di Ms. Chalice, i giocatori affronteranno un nuovo cast di temibili boss nell'ultima impegnativa sfida di Cuphead. Intanto riscoprite il gioco originale nella nostra recensione di Cuphead . Monster Hunter Rise: Sunbreak inizia dopo l'eroica difesa del villaggio di Kamura contro la Furia che si conclude in Monster Hunter Rise. La notizia della sopravvivenza del villaggio ispira il valoroso cavaliere Dama Fiorayne a viaggiare dal lontano Regno in cerca di aiuto. I cacciatori abbastanza coraggiosi da rispondere alla chiamata partiranno per il porto dell'Avamposto di Elgado. Tanti nuovi mostri e una nuova imperdibile avventura per un gioco che dopo il successo di Monster Hunter World ha ribadito l'ottima salute della serie di Capcom. Con nuovi orrori da affrontare e nuove armi, mod ed equipaggiamento da scoprire, Outriders Worldslayer permetterà di sviluppare ulteriormente la vostra avventura all'interno dell'universo di Outriders, il looter shooter fantascientifico di Square Enix e People Can Fly. Una espansione estremamente corposa e ricchissima di contenuti di cui vi abbiamo parlato nel provato di Outriders Worldslayer . Rabbids: Adventure Party è un gioco attualmente esclusivo per Nintendo Switch in Cina che arriva in occidente con il nome di Rabbids: Party of Legends. Si tratta di un party game cooperativo per quattro giocatori basato sul concept del classico romanzo cinese "Il Viaggio in Occidente". Pubblicato in Cina l'anno scorso, i Rabbids hanno viaggiato indietro nel tempo ancora una volta e stanno causando il caos. Il classico mix di minigiochi e la follia che ci si aspetta dai Rabbids di Ubisoft.