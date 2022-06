Xbox & Bethesda Games Showcase si avvicina e Compulsion Games ha aggiornato il suo sito web

Compulsion Games fa parte degli studi Xbox dall'acquisizione di Microsoft nel 2018. Con sede a Montreal, in Canada, sta attualmente sviluppando un nuovo gioco che non è stato ancora annunciato, ma la novità è che il team ha recentemente aggiornato il proprio sito web.

Fondato nel 2009, Compulsion Games ha pubblicato per la prima volta Contrast nel 2013 e poi We Happy Few nel 2018, un gioco di azione/avventura ambientato in un'Inghilterra alternativa degli anni '60 all'interno di una città retrofuturista. Ora, a pochi giorni dalla conferenza Xbox e Bethesda Games Showcase, lo studio ha un nuovo sito web.

Al momento non possiamo collegare al 100% questo sito all'annuncio del nuovo gioco dello studio, ma è chiaro che il tempismo è perfetto. C'è da dire che probabilmente è giunto il momento per lo studio di svelare il suo nuovo progetto dopo diversi anni di sviluppo ed è probabile che se così fosse, verrà appunto svelato durante l'evento Xbox.

In attesa degli annunci, Compulsion Games afferma ufficialmente che stanno lavorando a "strane nuove avventure" ed è una scommessa sicura che il loro prossimo gioco sarà più ambizioso che mai. Mentre lo studio aveva 25 dipendenti nel 2016, oggi 80 persone stanno lavorando ai prossimi progetti.