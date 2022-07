Xbox 'difende' God of War contro i fan tossici: Aaron Greenberg chiede rispetto per chi crea videogiochi

Il problema della tossicità dei "fan" è tornato al centro dei riflettori negli ultimi giorni, con le molestie di alcuni utenti ai danni di Sony Santa Monica e di Ron Gilbert (creatore di Monkey Island).

Nel caso specifico di Sony Santa Monica, abbiamo visto alcuni fan mandare addirittura foto esplicite alle sviluppatrici per avere in cambio informazioni su God of War Ragnarok.

Questi comportamenti sono stati notati anche da Xbox, che ha deciso di commentare quanto accaduto. Aaron Greenberg di Microsoft ha pubblicato un messaggio, riprendendo il tweet di Sony Santa Monica, in cui ha affermato: "è sempre bene ricordare e rispettare i veri esseri umani che lavorano duramente per creare i giochi che tutti amiamo".

Always good to remember and respect the real humans working so hard to make the games we all love. 🙏🏻💚💙🎮 https://t.co/2xwFacZp18 — Aaron “Next 12 Months” Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) July 2, 2022

Il messaggio del dirigente Xbox, che si conclude con i cuori verdi e blu (i colori di Xbox e PlayStation), è stato apprezzato anche da Cory Barlog che pochi giorni fa aveva condannato questi tipi di comportamenti.

Parlando del caso di Return to Monkey Island, le feroci critiche in seguito al reveal hanno spinto Ron Gilbert a decidere di non pubblicare più aggiornamenti.

Fonte: Twitter.