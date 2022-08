Xbox Elite Series 2 Bianco potrebbe avere una data di uscita grazie ad Amazon

Microsoft ha sempre avuto una relazione idilliaca con i giocatori che amano collezionare diversi modelli di controller. Oltre all'ampia varietà di modelli che possiamo trovare per il tradizionale controller Xbox One e Xbox Series X/S, ad inizio mese è trapelato un nuovo modello di Xbox Elite 2.

Nelle immagini trapelate, possiamo notare che questa nuova versione del controller avrà una colorazione in bianco e nero, conferendogli un design piuttosto elegante, forse anche di più del modello classico. Il leak ci ha permesso solo di vedere come sarebbe il controller, senza la possibilità di sapere quando sarebbe arrivato sul mercato, ma ora sembra che le cose siano cambiate. A causa di un errore di Amazon, conosciamo potenzialmente la data di uscita del nuovo Xbox Elite Series 2 che dovrebbe quindi arrivare il 21 settembre.

Nonostante l'azienda sia rapidamente tornata sui suoi passi, cancellando ed eliminando qualsiasi registrazione della data di lancio del nuovo controller, Tom Warren, giornalista di The Verge, è riuscito a vedere la pubblicazione, riportando attraverso il suo account da Twitter la data.

Amazon has leaked the release date of the white Xbox Elite 2 controller. It’s listed as September 21st in a now deleted listing pic.twitter.com/fKX2MvOcOC