Xbox vs PlayStation: Sony ha lanciato quasi cinque volte le esclusive di Microsoft nel 2021

In seguito alle preoccupazioni sollevate dall'antitrust UK, per quanto riguarda l'accordo tra Xbox e Activision Blizzard, è arrivata la risposta di Microsoft.

Il colosso di Redmond ritiene che tali preoccupazioni siano "fuori luogo" e crede fermamente che PlayStation rimarrà leader del mercato anche dopo l'acquisizione.

Ora, per difendere l'affare con Activision Blizzard, Microsoft si è soffermata sulla questione delle esclusive, dato che una delle maggiori preoccupazioni del CMA UK (e di Sony) risiede nell'esclusività di Call of Duty.

Microsoft, infatti, ha rivelato che Sony ha lanciato quasi cinque volte le esclusive di Xbox nel 2021.

Come riportato da Christopher Dring di Gamesindustry.biz, Microsoft ha parlato del livello di contenuti disponibili sulla piattaforma di Sony. Sottolineando alcune delle recenti acquisizioni di Sony (ma significativamente minori), l'azienda afferma che nel 2021 ci sono stati più di 280 titoli esclusivi first e third party su PlayStation, un numero quasi cinque volte superiore a quello di Xbox.

"In breve, Sony non è vulnerabile a un'ipotetica strategia di preclusione e la decisione di rinvio si basa erroneamente su dichiarazioni di Sony che esagerano in modo significativo l'importanza di Call of Duty e trascurano la chiara capacità di Sony di rispondere in modo competitivo", ha affermato Microsoft.

