Xbox Series X/S tra nuovi modelli e aumenti di prezzo, parla Phil Spencer

In un'intervista con Game Watch, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha parlato di possibili nuovi modelli di console Xbox Series X/S e ha ribadito la posizione di Microsoft su eventuali aumenti di prezzo.

Per quanto riguarda nuovi modelli di Xbox, Spencer non ha parlato di grandi "revisioni", ma ha detto che Microsoft sta facendo delle indagini per capire come migliorare le sue console.

Stando a quanto emerso, al momento l'obiettivo è quello di ridurre il consumo energetico di Series X e S:

"L'assorbimento energetico è ciò su cui ci stiamo focalizzando per quanto riguarda le console Xbox. Pensando alla questione climatica, credo che si debba dare maggiore attenzione alla sostenibilità. Il consumo di energia in standby o durante il gioco sono importanti e stiamo cercando modi per ridurli".

Parlando di potenziali aumenti di prezzo di Xbox Series X/S, Phil Spencer ha voluto ribadire quanto detto in precedenza e, cioè, che Microsoft non ha in programma un aumento del prezzo delle console:

"La situazione economica è importante nel nostro business e la controlliamo sempre, ma non pensiamo che ora sia il momento di aumentare i prezzi di Xbox o Xbox Game Pass. Crediamo che il prezzo di Series S e Game Pass, per esempio, sia giusto se collegato al valore dei contenuti e dei servizi offerti. Non prevediamo di cambiare questo assetto con eccessive revisioni di prezzo".

Fonte: Gamewatch.