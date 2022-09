Xbox al Tokyo Game Show: Phil Spencer potrebbe comparire all'evento e svelare un annuncio

All'inizio di luglio 2022, Xbox ha confermato la sua presenza al Tokyo Game Show 2022 e, a quanto pare, Phil Spencer potrebbe comparire all'evento giapponese.

La notizia proviene dal noto giornalista Jez Corden di Windows Central, insider ben informato su quanto avviene in casa Microsoft.

Domani, 15 settembre, Xbox terrà una conferenza al TGS 2022 alle ore 11 italiane. La società è pronta a svelare annunci e aggiornamenti per il pubblico asiatico ma, probabilmente, Phil Spencer potrebbe sorprendere i fan.

Al momento non sappiamo cosa potrebbe rivelare il boss di Xbox, forse una nuova partnership con qualche studio giapponese o forse sarà annunciato l'arrivo su Xbox Game Pass di titoli più mirati al pubblico della regione.

(Rumor) Jez that's heard a rumor that Phil Spencer will be at #TGS2022. He doesn't know how true it is, can't confirm.



He want to make the promise that they're heavy invested in Japan or have some pretty decent sizeable agreements to announce.



Timestamp:https://t.co/oDQlbpgPyf pic.twitter.com/tuxfSuT3jN