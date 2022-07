PlayStation salterà il Tokyo Game Show 2022 mentre Xbox sarà presente con un altro show

I fan di PlayStation saranno piuttosto delusi nel sapere che Sony non parteciperà al Tokyo Game Show 2022, mentre Xbox sarà presente.

Ieri è stato reso noto l'elenco degli espositori del Tokyo Games Show, che comprende alcuni nomi importanti come Bandai Namco, Square Enix, Capcom, Konami, Atlus e, soprattutto, Microsoft. Molti non si aspettavano la presenza di Microsoft al Tokyo Game Show, mentre era più probabile la presenza di Sony all'evento. Tuttavia, sembra che si sia verificato l'esatto contrario di quanto ci si aspettava.

Anche se l'assenza di Sony potrebbe essere una notizia deludente per molti, va notato che PlayStation potrebbe essere comunque presente all'evento per presentare i suoi titoli indie. I fan hanno ipotizzato la possibilità di uno State of Play dedicato agli indie, ma Sony non ha ancora confermato nulla di tutto ciò.

Tokyo Game Show 2022 exhibitor list is now live! 🔥🔥 main hall exhibitors includes:



✅Bandai Namco

✅Capcom

✅Koch Media

✅Koei Tecmo

✅Konami

✅Microsoft (Xbox?)

✅Sega

✅Atlus

✅Square Enix



No Sony PlayStation by the looks of it 🤔 pic.twitter.com/sOgBN1fld9 — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) July 6, 2022

Un gioco che i fan attendono di vedere con ansia in uno State of Play è Final Fantasy 16, che però potrebbe essere presentato al Tokyo Game Show 2022. Square Enix fa parte dell'evento, quindi gli sviluppatori potrebbero presentarlo. Il gioco è stato confermato in uscita per il 2022. Nell'ultimo State of Play è stato confermato che il gioco uscirà nell'estate del 2023, quindi manca ancora un po' di tempo. A prescindere dalla presenza o meno di Sony, l'evento presenta comunque una serie di sviluppatori piuttosto interessanti.

Fonte: Dualshockers.