Yakuza potrebbe utilizzare Unreal Engine 5 per i futuri giochi

Ryu Ga Gotoku Studio sta valutando la possibilità di trasferire il suo franchise Yakuza/Like a Dragon ad Unreal Engine dall'attuale Dragon Engine. Il produttore esecutivo della serie, Masayoshi Yokoyama, ha parlato con IGN di come lo studio ritenga che sia giunto il momento di un aggiornamento importante.

Yokoyama riconosce che il Dragon Engine, da tempo in uso, ha iniziato a mostrare la sua età. Sebbene lo studio lo abbia aggiornato nel corso degli anni, aggiungendo nuove funzionalità quando necessario, il motore non ha mai visto aggiornamenti importanti.

"Il Dragon Engine a questo punto è un motore un po' vecchio", ha detto Yokoyama. "Nel corso degli anni abbiamo apportato un sacco di aggiornamenti minori, ma non abbiamo apportato aggiornamenti importanti. Quindi, se dovessimo fare qualcosa, il prossimo sarà probabilmente un aggiornamento maggiore".

Secondo Yokoyama, lo studio sta attualmente studiando l'Unreal Engine 5. Il Dragon Engine si è dimostrato abbastanza capace di mostrare le città giapponesi in un'ambientazione notturna, e lo studio sta valutando se Unreal Engine 5 possa funzionare per i titoli futuri.

"Stiamo cercando di capire quali sono i vantaggi di ciascuno di essi. Qual è il vantaggio del Dragon Engine? Qual è il vantaggio di Unreal Engine? E quando si arriva a questo punto, il Dragon Engine... è perfettamente progettato per rappresentare una città di notte. La città notturna. Mentre l'Unreal è più adatto a mostrare la natura e il giorno e quel genere di sensazioni".

Yokoyama ha anche detto che la fedeltà grafica non è più una preoccupazione. Piuttosto, lo studio è influenzato dal numero di piattaforme su cui pubblicare i giochi.

"Oltre alla sfida di adattarsi a una nuova generazione, con una tecnologia molto più potente, la sfida principale è che ora abbiamo così tante piattaforme", afferma Yokoyama. "Abbiamo PC, Steam, Xbox, ogni tipo di piattaforma di cui il nostro gioco può far parte, e quindi realizzare un gioco che possa essere presente su tutte queste piattaforme e sfruttare la possibilità di condividere il nostro gioco con persone di tutto il mondo è la sfida principale che pensiamo di dover affrontare in futuro. Inoltre, grazie a tutte queste diverse tecnologie, vogliamo provare a fare qualcosa di unico".

Ryu Ga Gotoku ha recentemente presentato tre nuovi giochi della serie Yakuza: Like a Dragon 8, Like a Dragon: Ishin! e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

