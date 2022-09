Ni No Kuni Remastered e Ni No Kuni II arrivano su Xbox Game Pass

Proprio oggi si è svolta la celebrazione della conferenza Microsoft al Tokyo Game Show 2022, dove vengono presentate novità davvero interessanti legate al mercato giapponese. Forse con sorpresa di molti, è stato confermato che il franchise di Ni No Kuni arriverà su Xbox oggi, con Ni no Kuni Remastered già disponibile su Xbox Game Pass.

Nell'annuncio fatto in collaborazione con Level 5 e Bandai Namco, è stato annunciato che la saga di Ni No Kuni è in arrivo su Xbox per intero, con la versione rimasterizzata del primo capitolo disponibile da oggi nel catalogo di Xbox Game Pass. Nel frattempo, Ni No Kuni II arriverà nel catalogo di Xbox Game Pass il prossimo anno.

Dopo anni e anni di indiscrezioni sul possibile arrivo del franchise su console Xbox, sembra finalmente che le trattative di Phil Spencer con gli studi orientali stiano dando i loro frutti, trattandosi di un franchise davvero molto richiesto dai fan del genere JRPG.

Oltre a questo Microsoft ha inoltre annunciato l'arrivo di Deathloop sul catalogo Xbox Game Pass il 20 settembre, mentre da oggi è già disponibile Assassin's Creed Odyssey.

Fonte: VGC