Assassin’s Creed Odyssey arriva oggi su Xbox Game Pass!

Assassin's Creed Odyssey è stato finalmente annunciato ufficialmente per Xbox Game Pass sia su PC che su console Xbox. Il gioco Ubisoft era stato protagonista di rumor negli ultimi giorni e ora è diventato realtà: da oggi i giocatori abbonati al servizio potranno godersi questo enorme gioco senza pagare un euro in più.

Il reveal è avvenuto durante l'evento di Xbox al Tokyo Game Show dove la società ha annunciato anche un altro gioco in arrivo prossimamente. Stiamo parlando di Deathloop, il particolare titolo di Arkane Lyon che il 20 settembre terminerà la sua esclusività su PS5 e arriverà sulle console Xbox oltre che su PC Game Pass.

Odyssey è il gioco di Assassin's Creed ambientato nell'antica Grecia, dove saremo in grado di scegliere tra due personaggi: Kassandra o Alexios.

La scorsa settimana Ubisoft ha annunciato anche i piani futuri per la serie di Assassin's Creed: tra questi troviamo Assassin's Creed Mirage in arrivo il prossimo anno, oltre a Codename Red ambientato in Giappone e Codename Hexe, con quest'ultimo che rimane ancora un mistero.

Fonte: Eurogamer