Nintendo annuncia ufficialmente Nintendo Pictures con tanto di sito

Nintendo Pictures ha ora un sito web ufficiale. Si tratta di un nuovo studio di animazione con cui Nintendo intende "rafforzare le strutture di pianificazione e produzione dei contenuti visivi". Non è una start-up, ma una società esistente che Nintendo ha acquisito a luglio con un accordo che si concluderà oggi; contestualmente al perfezionamento di tale acquisto, la società di produzione ha reso effettivo il cambio di denominazione.

Prima di essere chiamata "Nintendo Pictures", questa società era conosciuta come "Dynamo Pictures". Fondata nel 2011, è specializzata nella realizzazione di animazioni al computer e ha partecipato a numerosi progetti, sia legati al mondo dei videogiochi (Death Stranding, Persona 5 o Dark Souls III) sia con altri medium. Ha lavorato a film, serie, videoclip e persino esperienze di realtà virtuale per famose saghe come Resident Evil, Mega Man o Ace Attorney.

Nintendo ha acquistato Dynamo Pictures non solo per cambiare il nome in Nintendo Pictures, ma anche per rafforzare la sua strategia di creazione di contenuti audiovisivi. L'acquisizione è stata pari a 34,5 milioni di yen. D'ora in poi creeranno questo tipo di animazione solo utilizzando le licenze Nintendo, anche se al momento non si sa quale sarà il loro primo progetto.

"Attraverso i nostri video, il nostro obiettivo è far conoscere i personaggi Nintendo ai clienti di tutto il mondo e creare video unici che rimarranno per sempre nei loro ricordi", possiamo leggere sulla loro pagina ufficiale.

Fonte: ComicBook