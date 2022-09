One Punch Man - The Strongest è il gioco mobile con una pubblicità...terrificante

One Punch Man è un anime e manga molto famoso che ha già un gioco per PC, PS4 e Xbox One chiamato One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Ma il suo ultimo gioco One Punch Man - The Strongest per Android e iOS è arrivato di recente.

Fino a qui niente di strano, se non fosse per le pubblicità che stanno uscendo dal gioco. Alcuni fan della serie hanno dato uno sguardo ad uno spot e lo stanno condividendo attraverso i social network come Twitter. Nello specifico, è stato l'account @Everything_OPM che ne ha condiviso uno spezzone tramite un tweet e a quanto pare ci sono due spot attualmente disponibili.

Lo spot ha fondamentalmente un Saitama che entra in una specie di bar in cui uno strano uomo si chiede chi sia, mentre una ragazza lo riconosce. Dopo le presentazioni il gruppetto di persone inizia a ballare sulle note di una canzone rap. Insomma, per capire di cosa stiamo parlando dovete guardare il video pubblicato di seguito.

This ad for the new One Punch Man mobile game is terrible😭 pic.twitter.com/Piam8JHOMv — One Punch Man (@Everything_OPM) September 25, 2022

Saitama è senza dubbio uno dei personaggi più iconici degli anime e dei manga, ma di certo queste pubblicità non gli rendono giustizia.