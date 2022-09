PlayStation Stars ci sono già lamentele: accesso privilegiato all'assistenza clienti per i giocatori di livello 4

Il nuovo programma fedeltà PlayStation, chiamato PlayStation Stars è già disponibile in Asia, mentre arriverà in Europa il 13 ottobre. Anche se ha solo un giorno, questo programma fa già discutere i giocatori.

Per chi ancora non lo sapesse, PlayStation Stars è composto da quattro livelli. Man mano che vinciamo trofei ed effettuiamo acquisti nel PS Store, otterremo XP, che ci faranno salire di livello e sbloccare premi. Di quali ricompense stiamo parlando? Ebbene, una serie di punti con cui possiamo accedere a sconti, avatar esclusivi, temi dinamici e altri contenuti nel PS Store. L'esperienza viene scambiata in punti.

Qual è il problema, allora? Ebbene, una ricompensa di livello 4 (la più alta) ha causato una forte divisione nella comunità PlayStation giapponese. Per raggiungere il livello 4 di PlayStation Stars bisogna acquistare quattro giochi per PS5/PS4 a prezzo pieno e sbloccare ben 128 trofei. Per questo si otterrà un oggetto da collezione commemorativo e un privilegio rispetto ad altri utenti.

Il privilegio è il seguente: quando si contatta l'assistenza clienti di Sony PlayStation, sarete in grado di superare la coda. L'indignazione degli utenti giapponesi ha inondato Twitter per quella che considerano una ricompensa ingiusta e che minaccia la stessa Sony.

I giocatori pensano che ogni azienda dovrebbe avere un buon servizio clienti e che non è giusto che venga offerto solo ai migliori giocatori di PlayStation Stars. Ora non resta che aspettare e vedere se PlayStation deciderà di modificare questo premio o eliminarlo del tutto.

Fonte: VGC