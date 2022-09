PlayStation VR2 non è retrocompatibile? Alcuni sviluppatori stanno già lavorando a dei porting per un rumor

La scorsa settimana Sony ha confermato la notizia riguardante la mancanza di retrocompatibilità in PlayStation VR 2. Gli appassionati di realtà virtuale non potranno giocare ai titoli acquistati in precedenza, il che potrebbe indubbiamente intaccare l'interesse per la nuova tecnologia.

Tuttavia, sembra che alcuni studi di sviluppo molto probabilmente stiano lavorando per trasferire i loro giochi da PS VR a PS VR2. PSVR Without Parole, il canale YouTube che presenta sistematicamente nuove informazioni su PlayStation VR2, ha contattato gli sviluppatori e condiviso la notizia.

Considerando il fatto che i porting sono comuni nel settore videoludico, questa strategia non dovrebbe sorprendere nessuno, sebbene la mancanza di retrocompatibilità abbia conseguenze positive. I team possono migliorare i giochi, sfruttare il nuovo controller e fornire un'esperienza più approfondita. Tuttavia c'è anche il rovescio della medaglia, poiché questi giochi usciti tempo fa e ottimizzati per il nuovo visore costerebbero comunque soldi anche a chi li ha già acquistati precedentemente.

We will though! Tons of devs are working on PSVR2 versions of their PSVR1 games as we speak! :D — PSVR2 Without Parole (@parolePSVR) September 16, 2022

Ad ogni modo per adesso stiamo parlando di rumor, pertanto non ci resta che attendere e vedere se effettivamente alcuni giochi verranno ricreati per il visore next-gen.

Fonte: GamingBolt