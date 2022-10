PS5 torna disponibile da GameStop in bundle con FIFA 23, ecco quando

Se siete ancora alla ricerca di una PlayStation 5 e nel frattempo volete acquistare FIFA 23, allora questa notizia potrebbe fare al caso vostro.

Attraverso l'account Instagram di GameStop veniamo a sapere che i negozi stanno per lanciare un bundle con PS5 standard e FIFA 23. Quando? Ebbene, basta seguire la diretta che si terrà mercoledì 5 ottobre alle 15 in modo da sapere come potersi preparare per l'acquisto.

"Overwatch 2 e gli eSports! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle ore 15, durante la puntata vi mostreremo come acquistare questa versione di PS5 in bundle con FIFA 23 ed altri prodotti da non perdere!" si legge nella descrizione.

PS5 continua ad essere scarsamente reperibile nei negozi, ma Sony sta già cercando di ovviare a questo problema con una nuova verisone della console.