PS5: la nuova versione con chip a 6nm più economico da produrre e consuma meno energia

Il mese scorso, Sony ha iniziato a spedire un modello di PS5 ai negozi che, pur mantenendo lo stesso design per quanto riguarda la scocca esterna, presentava cambiamenti significativi all'interno. Tra queste modifiche c'erano una scheda madre più piccola e altri accorgimenti che rendono il nuovo modello più leggero ed efficiente.

La pagina Angstronomics ha pubblicato la propria analisi sul nuovo modello PS5 (CFI-1200) e riporta che il processo di fabbricazione del SoC è stato modificato da 7nm a 6nm.

Il nuovo chip ha il nome in codice Oberon Plus e offre le stesse prestazioni della versione precedente. Tuttavia, la dimensione è passata da 300 mm² a 260 mm², una riduzione di quasi il 15%.

Per Sony, questa modifica le consente di produrre più chip per PS5 allo stesso costo. Angstronomics stima che il costo di realizzazione di ogni PS5 sia inferiore del 12%. Nonostante le regolari riduzioni dei costi nella produzione della PS5, Sony ha recentemente annunciato un aumento dei prezzi per la sua console di punta; come ben sappiamo in Europa e così anche in Italia, PS5 ora costa 50 euro in più.

Fonte: Wccftech