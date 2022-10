PS5 DualSense Edge è disponibile per il preordine da GameStop

Annunciato qualche settimana fa, DualSense Edge per PS5 sta per arrivare sul mercato e a tal proposito, sul sito di GameStop è possibile iniziare a preordinare. Il nuovo controller per PS5, realizzato per garantire prestazioni elevate e una grande personalizzazione, vi invita a creare la vostra esperienza di gioco unica per divertirti a modo vostro.

Il controller è disponibile per il preordine al prezzo di 239,98 euro e all'interno del bundle troviamo una serie di accessori:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo USB rivestito

2 coperture per levette standard

2 coperture dal profilo rialzato

2 coperture dal profilo ribassato

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori a leva

Alloggiamento connettore

Custodia per il trasporto

Una volta preordinato, il controller arriverà il 26 gennaio 2023.

Fonte: GameStop