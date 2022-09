PS5 versione CFI-1200 consuma meno energia ed è migliore. Un video ci mostra il suo interno

Alla fine di agosto abbiamo segnalato che Sony PlayStation aveva lanciato un nuovo modello di PlayStation 5 chiamato CFI-1200, più leggero delle precedenti versioni. Per scoprire quanto sia cambiata la distribuzione interna dei componenti, lo youtuber Austin Evans ha sventrato il nuovo modello ed è rimasto sorpreso dal fatto che la nuova PS5 sia molto più diversa di quanto si pensasse in precedenza.

A grandi linee, l'utente ha scoperto che Sony utilizza una nuova scheda madre più piccola per PS5, oltre a un diverso sistema di raffreddamento e persino una modifica nell'alloggiamento dell'SSD. Sebbene non ci siano modifiche apprezzabili all'esterno, queste modifiche interne hanno contribuito ad alleggerire il peso del sistema.

Il segreto di questa riduzione di peso sta nella nuova scheda madre, che è di due pollici più piccola della precedente, e nel nuovo sistema di raffreddamento, che ha una heat pipe aggiuntiva nella parte posteriore e un dissipatore più piccolo. Come ha sottolineato Evans, la scheda madre e il dissipatore di calore del modello CFI-1200 pesano circa 2,5 libbre, una libbra in meno rispetto al design originale. Queste modifiche consentono al modello di consumare tra i 20 e i 30 watt in meno, sebbene generi comunque la stessa quantità di rumore e calore.

Nello stesso video, lo youtuber fa notare che Sony ha cambiato drasticamente la distribuzione di alcuni componenti. Il cambiamento più evidente ha a che fare con la batteria CMOS, che in questo modello è nascosta sotto il dissipatore di calore.

Fonte: The Verge