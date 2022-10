The First Descendant, l'FPS free-to-play di Nexon in Unreal Engine 5 protagonista di uno story trailer

Nexon ha condiviso il trailer cinematografico che racconta la storia di The First Descendant, il suo nuovo progetto interno che sarà totalmente gratuito.

Questo gioco di ruolo d'azione cooperativo sarà in beta per PC dal 20 ottobre al 26 ottobre, un'opportunità per scoprirlo mesi prima che diventi disponibile. Per chi fosse interessato a questo universo, il nuovo trailer racconta le basi della narrazione di The First Descendant.

The First Descendant è un gioco di ruolo d'azione multiplayer in terza persona ibrido, free-to-play, sviluppato con Unreal Engine 5 di Epic Games. Attraverso questo trailer che dura più di 3 minuti, possiamo vedere ancora meglio cosa sta preparando Nexon. Progettato per sessioni cooperative a 4 giocatori, The First Descendant ci mette nei panni di un discendente, con le sue abilità e armi specifiche, per affrontare gli invasori di un altro pianeta. Ciò richiederà un'azione cooperativa e un pensiero di squadra.

The First Descendant sarà caratterizzato da boss giganti, combattimenti intensi e un gameplay dinamico che ricompenserà i giocatori con nuove abilità e più armi mentre sconfiggeranno i nemici e saliranno di livello. Fonte: Gematsu