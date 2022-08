The First Descendant, l'FPS free-to-play di Nexon in un nuovo trailer che annuncia le date della beta

Lo sparatutto cooperativo free-to-play di Nexon The First Descendant si è annunciato con un trailer teaser sparatutto il mese scorso, e ora torna con un altro sguardo ai boss colossali del gioco in tutta la loro gloria grazie al motore grafico Unreal Engine 5.

La cosa più interessante è che sarete in grado di provare questo gioco presto, quando la closed beta inizierà il 20 ottobre su Steam. The First Descendant vi catapulta nei panni corazzati di un guerriero che combatte gli invasori alieni nel continente immaginario di Ingris.

Come abbiamo detto si tratta di un gioco cooperativo per quattro giocatori e ci saranno dieci personaggi da provare nella prossima beta. Ogni personaggio ha abilità diverse come la deformazione dello spazio/tempo o l'utilizzo di attacchi elettrici. Ancora più importante, c'è un rampino che non solo vi fa raggiungere i posti del mondo più alti, ma può staccare parti dai boss se usato correttamente.

La closed beta di The First Descendant è disponibile dal 20 al 26 ottobre su Steam. A questo link potete iscrivervi al sito ufficiale per provare ad entrare nel gioco in anteprima. Quando lo sparatutto free-to-play verrà lanciato, arriverà anche sulle console PlayStation e Xbox.

Fonte: Wccftech