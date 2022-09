Tomb Raider e Deus Ex sono tra le oltre 800 IP possedute dal colosso Embracer Group

Embracer Group è una delle società che ha effettuato maggiori acquisizioni in questo lasso di tempo: ricordiamo ad esempio che Tomb Raider e Deus Ex oltre ad altri titoli occidentali di Square Enix, sono passati sotto Embracer Group da poco e per l'occasione la società tiene a precisare ancora una volta quante proprietà intellettuali possiede ora.

Embracer Group ha attualmente accesso a ben 816 proprietà intellettuali tra giochi, serie TV, film e boardgame. Si tratta di una quantità assolutamente di tutto rispetto, se si pensa che tra le IP, oltre ai due giochi sopracitati troviamo anche Borderlands, Saints Row, Il Signore degli Anelli ed Hellboy.

"Abbiamo centinaia di IP in tutto il gruppo. Qui potete vedere alcune IP davvero forti che credo abbiano un grande potenziale per essere adattate ad altri media. Alcuni di loro qui sono annunciati, altri non sono ancora stati annunciati" ha dichiarato Lars Wingefors, CEO di Embracer Group mostrando l'infografica che potete vedere qui di seguito.

Insomma, la società ha tante IP che possono fruttare in modo vario e ancora una volta Embracer Group stessa lo ha ribadito.

