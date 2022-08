Embracer Group ha completato l'acquisizione degli studi dietro Tomb Raider e Deus Ex

Ad oggi, Embracer Group possiede ora Eidos Montreal, Crystal Dynamics e Square Enix Montreal. Insieme, questi tre studi costituiranno il dodicesimo gruppo operativo di Embracer e saranno supervisionati dal dirigente di Embracer, Phil Rogers.

Oltre agli studi stessi, Embracer ha anche acquisito un tesoro di IP. Sfortunatamente, la società non ha confermato l'intero catalogo di giochi di cui ora ha i diritti, ma sappiamo che Embracer ora possiede Deus Ex, Thief, Tomb Raider e persino Legacy of Kain, che è considerato un classico di culto ed è un primo candidato per un revival moderno. L'elenco comprende la bellezza di 50 giochi che ora sono sotto l'ala di una nuova società.

"Tutte le condizioni per la transazione, comprese le approvazioni normative, sono state soddisfatte e la transazione è stata completata. Embracer ha, quindi, oggi completato l'acquisizione" si legge nel comunicato stampa ufficiale di Embracer Group.

Ricordiamo che Embracer Group questo mese ha annunciato anche l'acquisizione di altri studi di sviluppo, e ha ottenuto inoltre l'IP de Il Signore degli Anelli tra le altre cose.

Fonte: Eurogamer