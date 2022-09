Videogiochi l'Arabia Saudita alla conquista! Punta a un grande publisher e spenderà fino a $38 miliardi

L'Arabia Saudita continuerà a investire pesantemente nel mercato dei videogiochi e ha annunciato l'intenzione di investire 37 miliardi di dollari, o 142 miliardi di riyal sauditi.

A causa di questa cifra, 13 miliardi andranno esclusivamente direttamente all'acquisto e allo sviluppo di "un editore eccezionale", che diventerà un partner strategico. Non ci sono molte aziende di tale portata sul mercato, pertanto le ipotesi hanno iniziato a invadere i social.

Per fare un confronto, l'acquisto di Zynga da parte di Take Two all'inizio di quest'anno è stato di 12,7 miliardi di dollari, un po' meno. E all'epoca era la più grande fusione nella storia dell'industria dei videogiochi (superata dai quasi 69 miliardi di dollari di Microsoft da Activision Blizzard).

Secondo quanto riportato, questo denaro stimolerà la creazione di 250 società di videogiochi e creerà 39.000 posti di lavoro, secondo le stime del governo saudita. Ora non resta che attendere per sapere quale sarà questo publisher che verrà acquisito.

