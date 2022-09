WRC 23 permetterà di creare la propria auto da corsa secondo un rumor

Qualche giorno fa Tom Henderson aveva dichiarato di essere preoccupato per il prossimo Need For Speed, ma nello stesso post l'insider ha lasciato intendere di avere notizie su WRC 23.

Codemasters sta lavorando a un nuovo videogioco che probabilmente sarà un gioco di corse con licenza del World Rally Championship. Attraverso un nuovo post sul blog Insider Gaming, Henderson ha dichiarato che la licenza sarebbe stata assicurata dal 2023 al 2027. Il potenziale nome WRC 23 avrebbe 16 classi diverse, tra cui WRC, WRC2, F2 Kitcar e H1 FWD.

Tra i vari dettagli, una delle più grandi innovazioni della serie di giochi dovrebbe essere la possibilità di assemblare e progettare completamente da zero il proprio veicolo da rally. Il costo delle parti utilizzate, come motore, differenziale, cambio, frizione o radiatore, dovrebbe dipendere dal prezzo della condizione (nuovo, usato). È inclusa anche la personalizzazione esterna con paraurti o parafanghi.

Codemasters' WRC 23 Lets You Build Your Own Rally Car



EXCLUSIVE via @InsiderGamingIG https://t.co/zBW54Y9EoN — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 23, 2022

Secondo Henderson, maggiori informazioni arriveranno una volta che lo studio lancerà WRC Generations, la cui uscita è programmata per il 13 ottobre.

Fonte: Insider-Gaming