Xbox Series X/S, spunta un nuovo controller 'Lunar Shift che cambia colore con luce e movimento'

Il controller Mineral Camo non sembra essere l'unica aggiunta alla tavolozza dei colori per il controller Xbox che Microsoft sta lanciando. Il controller Xbox Lunar Shift è ora apparso in rete e le prime immagini del packaging sono state pubblicate da EspiaDeOfertas su Twitter.

In un tweet di follow-up, l'utente Twitter fornisce anche uno screenshot del retro della confezione del nuovo controller Xbox, che si rivela identica alla confezione di un controller standard. Il colore "Lunar Shift" del controller significa che apparentemente "cambia colore con la luce e il movimento", secondo il retro della confezione.

Adornato con un'impugnatura ruvida sul lato, questo sarebbe uno dei controller Xbox più elaborati che potrebbe arrivare in futuro. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla scatola e al relativo potenziale design del controller.

Se arriverà o meno non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Xbox.

Fonte: VGC