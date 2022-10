Ark 2 su Xbox Game Pass, per quanto tempo sarà disponibile? Un documento lo svela

Durante l'ultimo Xbox & Bethesda Games Showcase è stato rivelato il nuovo Ark 2 attraverso un trailer con protagonista Vin Diesel e sua figlia Meeka. Il lancio di questo secondo capitolo avverrà nel 2023, con un approdo diretto sul fortunato servizio in abbonamento Microsoft. Ma per quanto? Grazie a un documento legale appena scoperto, è stato rivelato per quanto tempo Ark 2 rimarrà su Xbox Game Pass, oltre a confermare che ARK Survival Evolved rimarrà su Game Pass "in perpetuo".

Attraverso questo nuovo documento legale depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, sappiamo già che Ark 2 rimarrà su Xbox Game Pass per alcuni anni, a differenza di ARK Survival Evolved, che sarà disponibile per sempre. Tuttavia, è stato lo Youtuber GP ad essere stato incaricato di condividere tale documento, dove è stato confermato che Ark 2 sarà nei diversi cataloghi Xbox Game Pass per 3 anni.

"La Società ha inoltre stipulato un contratto di licenza a lungo termine (Game Pass) con Microsoft per un periodo di tre anni. L'accordo è stato inizialmente stipulato tra le parti nel novembre 2018 ed è valido fino al 31 dicembre 2021. L'accordo è stato successivamente modificato nel giugno 2020 per estendere Ark 1 su Game Pass in perpetuo a partire dal 1 gennaio 2022, aggiungendo Ark 2 su Game Pass per tre anni dalla sua uscita" si legge nel documento.

Visto che il primo Ark rimarrà su Game Pass per sempre, i fan sperano già che il secondo capitolo sia abbastanza buono da far cambiare l'accordo in modo da avere anch'esso nel servizio per sempre.

Fonte: GamingBolt