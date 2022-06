ARK 2 sarà uno dei protagonisti di Xbox & Bethesda Games Showcase

Mancano ancora pochi giorni alla celebrazione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase e ogni giorno che passa riceviamo nuove informazioni sui videogiochi che verranno mostrati all'evento, che è previsto per il 12 giugno alle 19:00.

Secondo quanto condiviso dall'account Twitter di Ark France, il sequel che arriverà per prima sulle console Xbox riceverà all'evento Microsoft contenuti esclusivi che potrebbero mostrare molto del gameplay del gioco in arrivo.

"Ci vediamo il 12 giugno per contenuti esclusivi di ARK 2", si legge nel post originale. Studio Wildcard ha presentato per la prima volta ARK 2 al gala dei The Game Awards 2020 insieme a uno spettacolare trailer cinematografico che vedeva Vin Diesel, che apparirà nel sequel del gioco di sopravvivenza open world nei panni di Santiago, un personaggio chiave per la storia. Anche se è vero che da allora non sono state condivise nuove informazioni sul titolo, dal trailer possiamo dedurre che continuerà sulla stessa linea del primo, che ci invitava a sopravvivere in una terra dove i dinosauri vagano liberamente mentre raccogliamo tecnologia.

Rendez vous le 12 juin pour du contenu exclusif sur ARK 2 🦖 pic.twitter.com/Lc63Vdt5Kj — ARK France 🇫🇷 (@arkfrance) June 4, 2022

Oltre ad ARK 2 possiamo aspettarci altri video gameplay: tra questi il tanto atteso Starfield che è stato recentemente rinviato al prossimo anno.

