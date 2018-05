Le mappe di Kingdom Hearts 3 si espandono verticalmente

Kingdom Hearts 3 offrirà al giocatore un sacco di varietà in termini di gameplay e meccaniche di gioco, riporta Gamingbolt.

I giocatori saranno guidati nell'avventura dalla varietà di mondi diversi che incontreranno, ognuno dei quali introdurrà varietà all'interno del gameplay, queste le parole di Tai Yasue di Square Enix.

"ogni mondo addotta nuove funzionalità" ha affermato Yasue. "In Olympus, di cui è disponibile una demo, puoi tuffarti da cielo e scalare muri. In particolare, Olympus ha un senso di verticalità. Inoltre Kingdom Hearts 3 porta con sé forme evolute di gameplay dai titoli precedenti della saga, le mappe sono inoltre estese in senso verticale".

Il lancio di Kingdom Hearts 3 è atteso per quest'anno, ma al momento una data di lancio concreta manca all'appello. Ci aspettiamo novità in merito in occasione dell'E3, dove tra l'altro una demo del gioco sarà disponibile al pubblico.

Cosa ne pensate?