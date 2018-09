Metro Exodus durerà quanto i primi due episodi combinati

Grazie alla precisa segnalazione di Wccftech, apprendiamo nuove informazioni sulla durata dell'attesissimo Metro Exodus.

Parlando con la rivista GamesTM (numero 204), Huw Beynon, responsabile Global Brand Management di Deep Silver, ha rivelato che Metro Exodus durerà all'incirca quanto i due precedenti titoli (2033 e Last Light) messi insieme, il che si traduce in circa 25 ore.

"Stiamo osservando una durata totale simile a entrambi i precedenti giochi combinati. In termini "geografici" poiché ci siamo spostati in queste aree più aperte, possiamo affermare che la totalità dei primi due giochi rientra in uno solo dei nostri enormi livelli. Gli ultimi due giochi sono arrivati ​​a circa 12 GB ciascuno, e stiamo lottando per adattare Metro Exodus a un singolo Blu-ray. Questo è un enorme passo avanti per lo studio".

Il produttore esecutivo Ken Bloch ha poi placato ogni timore riguardo le stereotipate "fecht quest" del mondo aperto in Metro Exodus.

"Cerchiamo ancora di integrare tutto in modo naturale ... ci sono tutti i tipi di cose che potete semplicemente incontrare ed esplorare, senza essere costretti a farlo. Non volevamo quel genere di cose".

Che ne dite? Vi sembra abbastanza la durata di Metro Exodus?